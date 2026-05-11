¿La renuncia de Raúl Pinto se debió al trato que recibió Óscar Ramírez? Aquiles Mata responde

Aún falta más de un mes para la próxima asamblea de socios de la Liga, pero el tema ya calentó. Los exdirigentes Raúl Pinto, Aquiles Mata, Carlos Aguirre y Henry Zamora anunciaron un bloque para dar golpe de timón en la dirigencia de la Liga.

En la siguiente asamblea estarán en votación estos puestos: Vicepresidente primero, Protesorero, Secretario y Vocal 1.

Teletica.com conversó con Aquiles Mata, miembro de esta agrupación, para conocer las motivaciones de la candidatura, el tema de la reciente renuncia de Pinto a la directiva de la Liga, el nuevo técnico manudo y la eventual posibilidad de que exista una segunda ronda electoral, debido a la cantidad de opciones que tendrá el electorado rojinegro.



—¿Qué los motiva para para dar esta lucha de intentar llegar a la Junta Directiva de la Liga?

Se da bajo la motivación de que siempre las instituciones tienen que renovarse, tienen que estar actualizándose. Falta una persona que se integrará esta semana ya de lleno a la papeleta, la idea es ir a colaborar con la actual Junta Directiva.

Raúl sintió que dentro de su paso por la actual Junta Directiva no pudo lograr consensuar sus criterios, sus ideas, y es por falta de apoyo, de más apoyo de algunos de los integrantes de la actual Junta Directiva, y por esa razón él decidió dar un paso al lado y conformar una papeleta que sí vaya a ayudarle a él, de forma consensuada, a las metas y objetivos que él se ha propuesto.

Recordemos que este grupo, todos los que están aquí, conformaron el grupo más ganador de la historia de la Liga Deportiva Alajuelense con cinco campeonatos, cuatro subcampeonatos, y creemos que tenemos la experiencia, el conocimiento, el deseo importante de poder colaborar para que la Liga siga por la senda de los triunfos. En este torneo no se pudo lograr, pero creemos que nosotros podemos dar un aporte importante en ese sentido.



—¿Cuáles son las pretensiones que tiene el grupo?



La Liga, en cuanto al tema administrativo, está muy bien. En lo que no hemos podido consolidar, después de la salida nuestra, es el tema deportivo, y eso es lo que queremos nosotros aportar, a consolidar el tema deportivo. Y ahí, Carlos Aguirre, quien fue parte de nuestra Junta Directiva también, hizo un excelente trabajo en la parte motivacional con todo el equipo. Y eso es lo que él llegaría a aportar ahora a la nueva Junta Directiva también, una parte de motivación al equipo como tal.



—¿La renuncia de Raúl Pinto se debió a cómo trataron a Óscar Ramírez los actuales dirigentes?





Bueno, no, es un tema circunstancial. O sea, él sintió que no tenía el respaldo para sus ideas, para sus planteamientos, de un sector de la Junta Directiva, porque recordemos que él llegó formando parte de la papeleta de Joseph, pero era un grupo con el cual él no tenía vinculación anteriormente.



Parte de la Junta Directiva sí, hay directivos ahí como Óscar Alvarado, Tomás Guardia, que fueron parte de la Junta Directiva de Raúl Pinto, igual que Joseph también. Sin embargo, al llegar a él, ya con un grupo que manejaba Joseph totalmente consolidado, se le hizo imposible a Raúl Pinto poder tener las alianzas correspondientes, o los acuerdos correspondientes, para explotar las ideas que él tiene como expresidente de Liga Deportiva Alajuelense. Él hizo un excelente manejo en el tema deportivo, y eso es lo que queremos, llegar a colaborar con la Junta Directiva, precisamente en el aspecto deportivo, o sea, darle un empujón.

—¿Cómo ven la elección del nuevo técnico? Se dice ya de varios candidatos, pero ¿ustedes cómo lo ven?

Bueno, la Junta Directiva actual tiene que esa potestad, obviamente. Ellos están en ejercicio, finalizan su ejercicio hasta la segunda quincena de junio. Entonces ellos tienen que tomar decisiones. El equipo no puede quedarse varado.



Tienen que tomar decisiones en cuanto a contrataciones, en este caso de técnico, ya con el técnico contratado, de jugadores que entran o que salen de la institución. Y, bueno, pues de eso se trata. Tratar, desde luego, llegar a colaborar y a procurar mejoras.



Pero son decisiones que tiene que tomar la actual Junta Directiva y estamos claros que eso será así. No podemos nosotros venir, incluso sin ser electos, es una propuesta para que el asociado la considere, pero no podemos nosotros venir aquí a imponer ninguna situación. Hay que respetar lo que está haciendo y esperamos que lo que se haga sea bueno y que sea para el bien de la Junta Directiva, de la institución, que es lo que el aficionado quiere y lo siente.



El aficionado lo siente como que no hubo una buena situación, un buen torneo y, bueno, le toca a la Junta Directiva tratar de solventar eso. Y a nosotros si llegamos, llegar a colaborar con ellos aportando nuestra experiencia, conocimiento, nuestro mejor deseo de que las cosas se hagan de la mejor manera.

—¿Qué saben de la próxima elección? ¿Cuántos grupos creen que van a participar? Vemos que hay, incluso, muchos jóvenes que han externado sus inquietudes de diferentes grupos para formar parte de la dirigencia de la Liga

En una democracia como la nuestra y una democracia como la que tiene Liga Deportiva Alajuelense, somos todavía una Asociación Deportiva, gracias a Dios, que entre todos los asociados tenemos voz y voto, todos tenemos derecho a elegir y a ser electos. Por lo tanto, en esa democracia todos tienen derecho a participar, así como lo estamos haciendo nosotros. Sin embargo, creo que manejar una institución ya centenaria, como es Liga Deportiva Alajuelense, requiere de conocimiento, requiere de experiencia, requiere de muchos aspectos, y eso es lo que nosotros ofrecemos, experiencia, conocimiento.



Y no es que los jóvenes no lo puedan hacer también, los jóvenes tienen derecho a hacerlo, tienen derecho a participar, pero la Liga no es para improvisar, la Liga es para seguir progresando, para seguir creciendo como tal. Vendrán jóvenes que se van poco a poco integrando a la Junta Directiva, a las comunidades que formen o que estén alrededor, que vayan adquiriendo conocimiento, para que cuando ya tengan la oportunidad de llegar, pues hagan su aporte igual que lo hacen los actuales directivos, o sea, lo que hemos hecho en el pasado. Pero bueno, es parte de la democracia, y por esa razón es que ofrecemos nuestros nombres a la asamblea, para que ellos sean los que tengan que tomar la decisión correspondiente, y si apoyan nuestra propuesta, excelente.

—Siempre en la previa de este tipo de elecciones se dice mucho, pero al final en la votación regularmente los oficialistas ganan porque mucho manudo puede tener miedo de que digan, bueno, es que va a entrar otro bloque, entonces se va a ir Joseph Joseph y ya no vamos a tener el CAR. La vez pasada Raúl Pinto iba fuerte, incluso para la presidencia de la Liga, pero se unió al bando oficialista: ¿Cómo confiar ahora que Raúl sí vaya a luchar por los intereses en el club si la vez pasada renunció a un bando y se fue a otro en cuestión de horas?

Mire, es normal, o sea, realmente en la elección pasada no hubo una sola papeleta, hubo dos papeletas. La papeleta que presentó la Junta Directiva y otro grupo que se postuló también.



Raúl había sido invitado a formar parte del grupo opositor a la papeleta oficial; sin embargo, tampoco él sentía comodidad en este grupo, o sea, lo invitaron, le expusieron, pero consideró que las ideas que estaban proponiendo este grupo eran un poco antagónicas con lo que es Liga Deportiva Alajuelense. Por lo tanto, en ese espacio se dio la oportunidad de invitar a participar con el grupo oficial y era, pues, lo mejor. Él iba solo, bueno no formaba parte, o el grupo que estuvo con él, el grupo que dio tanto éxito a Liga Deportiva Alajuelense, tanta gloria, no estaba formando parte de esa papeleta en su mayoría.



Ahorita el grupo que está apoyando en esta papeleta, o formando esa papeleta, son gente totalmente identificados con el trabajo de Raúl. De hecho, cuando Raúl fue presidente de la Liga, cada uno tenía su rol.



O sea, aquí sería un grupo que ha estado a la par de Raúl, conoce su forma de trabajar, él conoce al grupo también, y desde esa óptica la idea es que estos dos grupos, el que está en la Junta Directiva actual y el que llegue, si es que llegamos nosotros, irá a colaborar por el bienestar de la Liga, seguir creciendo. La Liga no ocupa innovaciones, ocupa modificaciones, pero no venir aquí con tesis radicales de que hay que quitar toda la Junta Directiva, que hay que cambiar esto, que hay que cambiar lo otro... La Liga está en constante crecimiento. Joseph ha sido una figura importante, desde luego, en Liga Deportiva Alajuelense, y lo va a seguir siendo.



Él tiene el aporte del CAR, solo que Joseph también ahorita se le vence la posibilidad de continuar siendo director de Liga Deportiva Alajuelense, igual que sus directivos que están ahorita, porque estatutariamente hay una disposición de que no se puede formar parte de la Junta Directiva o ser directivo por más de seis años consecutivos, digámoslo así. Son periodos de dos años, se puede reelegirse por dos años más, y a algunos directivos ya también se les va a acabar esa posibilidad. Entonces aquí lo importante es ir dándose ese paso, esa transición, con gente que conozca la institución, que pueda llevarla a buen puerto, sin venir a exponer a la misma, sin llegar en luchas de poder ni nada por el estilo, sino simplemente procurando colaborar.



—En relación con eso que menciona: ¿Qué dice el reglamento sobre lo de una posible reelección de Joseph Joseph el próximo año?

Estatutariamente está regulado que uno puede ser electo por un periodo y reelegirse por dos más, y puede dar el paso a un periodo fuera de estos siempre y cuando cuente con un apoyo importante del asociado, o sea, que hay una elección contundente de las dos terceras partes para reelegirlo.

No podrá elegirse por más de tres periodos consecutivos salvo cuando se dé un caso especial y que la asamblea considere oportuno darle un voto de apoyo a esa persona que vence ya en los periodos por los cuales se le ha nombrado. De hecho, así aconteció con Joseph Joseph la vez anterior, tuvo una votación calificada y le permitió continuar en la Junta Directiva, pero si la asamblea no había dado su respaldo, no hubiese podido continuar en la anterior asamblea. De ahí la razón por la cual dijo que puede ser que algunos directivos que estén actualmente ya no puedan reelegirse en la próxima asamblea. En esta sí, pero ya en la próxima no.



Bueno, entonces, esos cambios son los que hay que ir pensando en que la Junta Directiva debe estar siempre en manos de gente con experiencia, con conocimientos.

—Se dice en varios sectores del liguismo que se vienen varias agrupaciones en esta siguiente elección: ¿Vislumbran ustedes una posibilidad una segunda ronda? ¿Cómo funciona esto?

Somos una democracia, hay la posibilidad de que el asambleísta elija o se presente con su papeleta. Si se va a una segunda ronda, porque se dice en el estatuto que si hay varias papeletas y si no se logra tener el 40%, habrá una segunda ronda entre las dos papeletas que tengan la mayor cantidad de votos. Sin embargo, nosotros creemos que tenemos los atestados necesarios para que el asambleísta nos elija, que ellos entiendan que somos una opción válida, totalmente válida, que somos una opción con conocimiento, con capacidad, con experiencia.



Pero bueno, siempre puede haber esa posibilidad de que el asociado considere que hay otras opciones que también pueden apoyar con fuerza. Si hay una segunda ronda y nosotros estamos en ella, creemos igual que el asociado nos va a apoyar.

