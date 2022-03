La propuesta de un directivo de LDA para cancelar deuda con Mundo Ofertas del Este S. A

El directivo de Alajuelense, Manfred Aymerich, propuso en la asamblea de socios del pasado sábado que se utilice el premio de una eventual clasificación al Mundial para cancelar la millonaria deuda con Mundo Ofertas del Este S. A., perteneciente a Jospeh Jospeh, vicepresidente erizo.



El monto total adeudado es de ₡398.249.453, según se constata del informe financiero que se presentó en la asamblea y del cual Teletica.com tiene copia. Actualmente la Selección Nacional ya aseguró el puesto al repechaje que será a un partido único en Catar en junio. El rival saldrá del ganador de la serie entre Nueva Zelanda e Isalas Salomón.

Por ejemplo, Liga Deportiva Alajuelense fue el equipo que más dinero recibió por Rusia 2018 con un monto de $682.737, el equivalente a unos ₡412 millones en aquel momento por los jugadores Patrick Pemberton, Kenner Gutiérrez y el panameño Abdiel Arroyo.

Si se toma en cuenta la última convocatoria de Luis Fernando Suárez, a una cita mundialista podrían asistir Leonel Moreira, Ian Lawrence, Bryan Ruiz, Celso Borges, Carlos Mora y Johan Venegas.

"El señor (Aymerich) dio la propuesta a la asamblea y la idea de cancelar una deuda que es muy vieja con la venta de artículos de promoción y muy buena idea porque ya es la última que tiene el equipo. Con eso quedaríamos en cero cuentas por pagar, es muy buena idea utilizar esos dineros predestinados siempre y cuando lleguemos a la Copa Mundial", comentó el expresidente Raúl Pinto.

Pinto consideró que esa deuda es muy vieja y que ayudaría a liberar a la institución: "Fue una recomendación que fue muy bien acogida y se le dio todo el apoyo a Aymerich".

Lea también Liga Deportiva Alajuelense Aspectos físicos son clave para Rudé durante el parón El técnico de la Liga también indicó que se trabaja en aspectos tácticos.

​Por su parte, el también exjerarca Jorge Hidalgo es del pensamiento que se podría hacer un juego de números para recortar gastos en algunos sectores y así cuando lleguen los dineros de una eventual participación en Catar 2022 ya la deuda con Mundo Ofertas del Este S. A. sea mucho menor.​

"La Junta Directiva dice que estamos bastante bien, en ese contexto se pueden bajar gastos en algún lado para cancelar deuda y a lo mejor a la vuelta de un año y resto cuando llegan esos montos ya la cuenta podría hasta estar pagada o con una cuenta muchísimo menor por cobrar y así en caso de recibir ese dinero, se puede usar en otras cosas", citó Hidalgo.

Hidalgo afirmó que no recuerda el contexto en que se da la solicitud del actual dirigente.​





"No me percaté cuál es el origen del tema, pero igualmente, no importa cuál es el origen de la propuesta, lo cierto es que hay un principio general de pagar lo que se debe", indicó.

Además, Hidalgo es del pensamiento que, en otras ocasiones, miembros de las juntas directivas han prestado dinero a la institución.

​"Yo le puedo decir por experiencia de situaciones financieras anteriores se le debieron dinero a varios asociados y no pocos montos, dineros puestos a la orden de la insitución sin intereses para tratar de aliviar las arcas", afirmó Hidalgo.

La Asamblea de socios del pasado sábado contó con 118 socios.

Al departamento de prensa se le consultó si la propuesta de Aymerich cuenta con el apoyo del resto de la Junta Directiva, pero aún no han respondido.

El club publicó el pasado sábado en sus redes sociales un comentario de Fernando Ocampo, presidente del club, sobre la asamblea.