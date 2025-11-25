La petición de Óscar Ramírez a la afición sobre el portero titular en la final

El estratega de Alajuelense, Óscar Ramírez, se refirió a un tema que tiene en vilo al liguismo: la lesión de Washington Ortega y quién lo suplirá.

Ramírez tendrá que cambiar el portero titular y se verá obligado a colocar a otro guardián en el arco, en el juego de ida de la final de Copa Centroamericana contra el Xelajú este miércoles a las 8 p. m. en Copa Centroamericana.

Ramírez afirmó que ya sabe quién suplirá a Ortega, pero aún no lo revelará. La puja está entre Bayron Mora y Johnny Álvarez.

"No creas que hasta ahora voy a tomar la decisión, ya la tengo en la cabeza, ya sé, pero creo que por el respeto a los muchachos, no puedo adelantar nada de eso, creo que es un tema interno, ahora lo veremos y ellos se van a dar cuenta, pero como que no supiera aquí, como que va a ser ahí... no, no, eso ya lo está bien definido", comentó Ramírez.

El Macho también aprovechó para hacerle una petición especial a la afición en relación con el guardameta por el que se vaya a inclinar.

"Me deja sabiendo claro que es un tema novedoso el hecho de que un muchacho asuma este primer partido de la final, pero creo que somos conscientes de que necesita el apoyo nuestro, que lo va a recibir y que en todo momento va a estar ahí, tal vez sí pedirle a la afición también en este caso que tenga esa parte de entendimiento, y que sea congruente con el actual del muchacho", añadió﻿.

También, Ramírez fue enfático en que este tema de la portería no le quita el sueño: "Yo dormí tranquilo". Al mismo tiempo, el estratega que reconoció que "Washington ha hecho un gran papel".