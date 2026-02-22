La molestia en Alajuelense con el arbitraje llega hasta Joseph Joseph

El presidente de Liga Deportiva Alajuelense, Joseph Joseph, fue claro: considera que su equipo se vio afectado por el arbitraje en la derrota 2-1 en el clásico.

“Siempre vamos a ser autocríticos, pero sí preocupa el tema del arbitraje. Hubo cuatro jugadas consecutivas que no sé qué pasó. Creo que Keylor llevaba un partido muy bueno hasta que expulsó a Salazar. Eso no era amarilla, no daba para doble amarilla, no sé por qué el VAR no lo llamó.

Después, en el penal de Ariel Rodríguez, él está jalando la pantaloneta a Gamboa. Luego hay un codazo de Sinclair; nuestro jugador va para el hospital porque tiene el pómulo sumamente hinchado. Y por último el penal de Anthony”, señaló el directivo.

Para Joseph, los errores no solo se presentaron este sábado en Tibás, sino que han sido una constante durante el semestre.

En Alajuelense pedían penal en la última jugada, el VAR dijo no y no llamó a Keylor Herrera pic.twitter.com/vbGQwmIG5H — TD Más (@tdmascrc) February 22, 2026

“Mencioné la jugada contra Herediano y efectivamente ha habido otras. Estas cosas no deben definir partidos. Los partidos deben ser definidos por los jugadores y no por ese tipo de situaciones. Por ahora, alzar la voz y comunicarlo”, expresó.

Este domingo se dio a conocer que Fernando Piñar sufrió una fractura tras el cruce con Orlando Sinclair.

“No sé si fue el árbitro en cancha o el VAR, eso es algo que ellos deben determinar. Con Benjamín Pineda en el VAR no es la primera vez. Hubo otra jugada contra Herediano, hace uno o dos campeonatos, que duró 10 minutos definiendo si era penal o no, y al final dijeron que no era penal”, concluyó Joseph.