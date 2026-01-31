La marca de Alajuelense se fortaleció en el 2025 y espera seguir creciendo

Alajuelense presentó el informe económico del 2025 a todos sus socios, donde se vio reflejado que obtuvo un récord histórico de ingresos: ₡9.226 millones.

Pero parte de los premios conseguidos dentro de la cancha, como lo fue la Copa Centroamericana y las taquillas por el título 31, hubo un rubro que creció bastante y que refleja el posicionamiento de marca con el que actualmente cuenta la Liga.

Por ejemplo, el club reveló que el mes de junio la estacionalidad de marca (comportamiento del mercado) registró el mayor ingreso mensual con ₡1,306.10 millones (14.16% del total anual) producto de los juegos de final nacional, seguido por diciembre con ₡1.009.20 millones (10.94%) gracias a las semifinales y final nacional donde lograron levantar el título, así como las ventas en las tiendas posteriores al ansiado título 31.

En el informe se registra que la Liga vendió en todo el 2025 1,682 millones de colones en productos y artículos rojinegros, un 23% más de lo registrado en el 2024.

Este es un monto superior al que significó las transferencias de jugadores, pues, generaron ₡1,154.89 millones, o bien lo conseguido por las taquillas (₡1,118 millones).

Recordemos que para este periodo, Alajuelense abrió una sucursal más de su Tienda La Liga en la provincia de Cartago, que les ha generado nuevos ingresos.

Incluso, dentro de las proyecciones presupuestarias presentadas en el informe, se espera que tengan “un incremento del 10% basado principalmente en la maduración de las tiendas de Alajuela, San José y Cartago, así como la apertura de dos nuevas tiendas más durante el 2026 y una ampliación de productos de la marca Liga”.

Más allá de los productos, la Liga también tuvo un año robusto en el apartado de alianzas y contratos comerciales, al punto de llegar al 100% de su capacidad, que llegó a significar un ingreso de ₡2.209 millones.

Finalmente, los rojinegros anunciaron en diciembre anterior un crecimiento de 3.500 a 5.000 socios para un ingreso de ₡847 millones, superando un 34% al 2024.

Marco Vásquez, el gerente general del equipo, explicó el pasado 26 de enero a Teletica.com, lo que fue el boom del 2025 tanto a nivel de socios como comercial e incluso aseveró que “esto nos explotó en la cara” en referencia al crecimiento.

"Tenemos ingresos que nos dan estabilidad, hay cierta cantidad de sillas vendidas, eso es bueno, pero también limita la taquilla porque limita la venta y hay que jugar con eso, hay que buscar un equilibrio para que el aficionado tenga el acceso que se merece. Las ventas en las tiendas fue algo impresionante, esta institución se está convirtiendo en una institución de venta de artículos deportivos en las cuatro tiendas y la tienda en línea busca nuestros productos", mencionó.



