La Liga sufre baja de último minuto para la final

Liga Deportiva Alajuelense sufrió una baja importante de última hora y es la de Washington Ortega.

El guardameta charrúa fue anunciado como titular para el juego de vuelta de la final de fase ante Saprissa en el Morera Soto.

Pero tras saltar al terreno de juego para el calentamiento, el guardameta volvió a resentirse de su lesión y quedó fuera. Su lugar lo tomó Byron Mora.

El uruguayo incluso entró al camerino visiblemente afectado.

“Washington Ortega sale por lesión de la titular. Ingresa en su lugar Bayron Mora con el 1. “A la suplencia Jhonny Álvarez con el 99”, mencionó Alajuelense.

Ortega disputó el primer partido de la fina de fase el miércoles anterior en Tibás (empate 2-2) y en los últimos minutos se vio afectado generando dudas sobre su titularidad.

Por su parte, Mora destacó en la final de Copa Centroamericana donde fue punto alto en la definición de los penales, además, atajó en la serie de semifinales ante Liberia.



