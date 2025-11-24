¿La Liga sin Washington Ortega en la final? Esto es lo que sabe de la lesión del portero

Las malas noticias rondan por Liga Deportiva Alajuelense en relación con la lesión del portero titular Washington Ortega.

En principio Ortega tendría un desgarro, por lo que es muy complejo que esté disponible para el juego de ida de la final de la Copa Centroamericana contra el Xelajú de Guatemala, este miércoles a las 8 p. m. en el Morera Soto

En el juego ante Sporting (2-0), el cronómetro marcaba los 70 minutos, cuando el cuadro manudo encendió todas las alarmas: se lesionó Ortega.

Ortega salió de cambio en camilla por una molestia muscular en la pierna derecha. Su lugar lo ocupó Bayron Mora.

El técnico manudo, Óscar Ramírez, afirmó que “hay que ver qué pasa”, aunque confía en Mora y en Johnny Álvarez.

“Creo que yo lo dije desde el principio, tanto Johnny como Brayan han sido importantes, tal vez no han tenido participación. Yo he venido hablando que había que estar preparados para cualquier situación”, comentó Ramírez. Y agregó: "Es un puesto jodido porque no pueden haber rotaciones pero ellos están preparados".

A falta de más exámenes para determinar la gravedad real de su lesión, es complejo que pueda estar este miércoles en cancha.