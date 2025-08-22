La Liga sí pudo sonreír en Copa Centroamericana y endereza su rumbo

No fue su partido más brillante, ni solvente, pero al menos Liga Deportiva Alajuelense sí logró sacar su tarea y se permitió sonreír un poco en Copa Centraoamericana.

Los rojinegros consiguieron derrotar 0-1 al Alianza de El Salvador como visitantes en el Estadio Cuzcatlán y consiguieron así enderezar su rumbo en el certamen.

Tras una semana atípica para el fútbol tico con las derrotas de Saprissa y Herediano en Panamá, pero una buena goleada del Cartaginés; la Liga saltaba a la cancha al filo de la navaja, pues una derrota prácticamente lo dejaba fuera.

De ahí que el partido fue de mucho cuidado y muy poco riesgo por parte del equipo dirigido por Óscar Ramírez.

Acostumbrado al control del juego, Alajuelense frenó el ímpetu del Alianza encabezado por un Leonardo Menjívar, exrojinegro que conducía el ataque.

Pero conforme pasaron los minutos, la Liga se sintió más cómoda en la cancha del Cuzcatlán al punto que consiguió abrir el marcador al 45+1’ con gol de Fernando Piñar tras una serie de rebotes y con una dedicatoria al cielo.

Sin embargo, Piñar luego se marcharía de cambio tras un golpe en su cabeza que puso a preocupar al banquillo.

La Liga cuidó el partido y apostó por más seguridad en la parte baja y control en el medio campo, como para dejar que el rival se desgastara para hacer grande el único tanto, aunque en el cierre tuvo que sudar de más para defenderlo.

Con la victoria, la Liga toma el segundo lugar del grupo con seis puntos y con solo un empate ante el Antigua de Guatemala la próxima semana en el Morera Soto podrá asegurar su boleto.