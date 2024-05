La Liga se defiende y asegura que lanzamiento de hamburguesa no es motivo de sanción

Un pedazo de hamburguesa envuelta en aluminio no es un objeto peligroso y por eso, su lanzamiento desde la gradería no debería por qué traer una sanción para Liga Deportiva Alajuelense.

Este es el punto de vista de Aquiles Mata, abogado de los rojinegros que más bien piensa que si se llega a dar alguna sanción sería algo “inaudito” pues el objeto lanzado está lejos de lesionar a una persona.

“No todos los objetos que se lancen al terreno de juego son peligrosos o que puedan causar una lesión y los que se lanzaron ayer no son de generar una lesión. Incluso el pedazo de pan que golpea a Galo no lo lesionó, no se puede considerar un objeto peligroso bajo ningún concepto”, explicó el abogado a Teletica.com.

Mata asegura que pese a que había un apercibimiento a la Liga por el lanzamiento de objetos, estos deben determinarse que sean peligrosos para así volver a ser sancionados y así traer una sanción en su contra, algo que descartan por completo.

“Hay un apercibimiento a la Liga pero por conducta reiterada, que sería que se lance una moneda, una botella de vidrio o una piedra y golpee a una persona, entonces hay que hacer una diferencia de los objetos que puedan causar lesión y cuáles no, por su puesto, que ese análisis queda en manos del Tribunal, pero nosotros pensamos que no es motivo para sancionar o para poner un veto al estadio de la Liga, sería algo inaudito”, amplió Mata.

Proceso contra el aficionado.

Aquiles Mata fue enfático que la Liga realiza diferentes procesos para detectar a estos aficionados y que del todo sean amonestados por parte del club.

“Nosotros en Alajuela estamos realizando debidos procesos con asociados y aficionados que causen este tipo de problemas. De hecho, ya tenemos dos procesos con resoluciones, uno para vetarlo como asociado y vetarlo por dos años y al otro vetarlo por dos años, ya que no es socio”, indicó.

De hecho, en el lanzamiento de objetos ocurrido este miércoles ante Herediano, el abogado explicó que se aplicará el protocolo y ya se tiene identificada a la persona y de comprobarse los hechos habrá una sanción para la persona, más allá de sí se da una sanción al estadio o no.

“Cada vez que se da un proceso de este tipo logramos buscar al aficionado y ubicarlo, realizamos un debido proceso y si se comprueban los hechos como ocurre en la mayoría de casos, este asociado será anulado y pierde derechos como asociado y a la vez se le veta por dos años para que no entre al estadio Alejandro Morera Soto y en este caso de ayer, se pudo identificar, vamos a hacer un debido proceso, pero no es como dicen algunos que en la Liga no hacemos nada por frenar esta situación que tantos problemas deportivos y económicos le han generado al club”, explicó.

Este viernes se conocerán las sanciones del Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol, quien será el órgano que determine si habrá una sanción para Alajuelense tras los incidentes en el primer partido de las semifinales ante Herediano.