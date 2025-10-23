La Liga realizará estricto control de seguridad para juego ante Olimpia

Liga Deportiva Alajuelense recibe este jueves a las 8 p. m. al Olimpia de Honduras, en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana.

Para este encuentro se espera el arribo de la barra organizada del equipo catracho.

Por ese motivo, en la Liga emitieron un comunicado oficial en el que destacan el estricto control de seguridad que la institución llevará a cabo.

La barra del club hondureño ingresará y será movilizada bajo acompañamiento policial y de seguridad privada.

Un aspecto importante es que en el sector asignado a la afición visitante, el equipo tico comunicó que se permitirá la entrada únicamente a personas con documento de identidad o pasaporte hondureño.

También la salida del estadio Morera Soto se llevará a cabo una vez todos los restantes aficionados presentes se hayan retirado del recinto deportivo.