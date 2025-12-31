EN VIVO
La Liga quiere su bicampeonato: Así reforzó su ataque

Estos son los movimientos del club luego de ganar la 31.

Alajuelense campeón de la 31/Crédito: Adrián García
Por Daniel Jiménez 31 de diciembre de 2025, 14:32 PM

Liga Deportiva Alajuelense deja claro sus intenciones de ir por el bicampeonato. El club hizo oficial la llegada del atacante Kenneth Vargas, quien llega a préstamo del Hearts de Escocia.

Vargas jugó con el Herediano el semestre pasado, pero ahora se vestirá de rojinegro.

Esta es la primera incorporación oficial que hace la Liga para el siguiente semestre.

Eso sí, ya se conoce la salida de Kenyel Mitchell al Minnesota United de la MLS y también la de Diego Campos, quien aún no ha sido anunciado en ningún otro club.

También los rojinegros han experimentado la baja del asistente técnico Marcelo Sarvas.

