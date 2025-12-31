La Liga quiere su bicampeonato: Así reforzó su ataque

Liga Deportiva Alajuelense deja claro sus intenciones de ir por el bicampeonato. El club hizo oficial la llegada del atacante Kenneth Vargas, quien llega a préstamo del Hearts de Escocia.

Vargas jugó con el Herediano el semestre pasado, pero ahora se vestirá de rojinegro.

Esta es la primera incorporación oficial que hace la Liga para el siguiente semestre.

LDA anuncia la incorporación de Kenneth Vargas por el siguiente año, procedente del Heart de Escocia.



¡A darlo todo por los colores y su gente! ❤️🖤🦁🥚

Eso sí, ya se conoce la salida de Kenyel Mitchell al Minnesota United de la MLS y también la de Diego Campos, quien aún no ha sido anunciado en ningún otro club.

También los rojinegros han experimentado la baja del asistente técnico Marcelo Sarvas.