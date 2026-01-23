La Liga pone sus ojos en Malcom Pilone: En Liberia hablan sin tapujos del tema
Hancer Zúñiga, gerente deportivo de Liberia, contestó todo lo referente a la noticia del momento en el mercado de fichajes.
El jugador argentino Malcom Pilone es figura importante en el Municipal Liberia. Sus destacadas participaciones hicieron que Alajuelense fijara su mirada en sus servicios.
En la transmisión de Teletica Deportes Radio, Hancer Zúñiga, gerente deportivo liberiano, contestó sin tapujos todo lo referente a la noticia del momento en el mercado de fichajes.
"Nosotros eso nos lo tomamos con mucha calma, con mesura, no es por el primero que se fijan acá, Liberia hizo un buen torneo, ya lo vimos con Lesme, nosotros como club, como institución estamos abiertos a cualquier negociación, si llega una propuesta a la mesa tenemos que analizarla con las partes, presidencia, cuerpo técnico, gerencia deportiva. A hoy lo que se dice en la prensa, de parte de Alajuelense no hemos recibido nada en concreto. Pilone es parte importante del proyecto", comentó Zúñiga.
Al ser consultado sobre una propuesta formal por parte del club rojinegro, Zúñiga contestó: "Ahorita no hay nada, no hay acercamiento".
Eso sí, el administrativo liberiano no descartó que pueda darse algo próximamente: "Si a futuro hay algo por él u otro jugador vamos a tener apertura para analizarla".
También se l preguntó por la cláusula de recisión que ronda los $140 mil, Zúñiga insistió en que el club tiene "mucha apertura".
"Si las partes tomamos la decisión que así sea y Pilone está de acuerdo, nosotros no pondremos ningún impedimento, pero nos lo tomamos con mesura, pero todo con mesura", concluyó.