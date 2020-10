La Liga pierde a tres pilares fundamentales para el clásico

La espera de poder ver a Bryan Ruiz de vuelta en un clásico nacional ante el Deportivo Saprissa no se podrá dar el próximo fin de semana.

El capitán de Alajuelense fue uno de los tres expulsados que tuvo la Liga en el duelo ante Pérez Zeledón, todas de roja directa y que les pone una sanción de mínimo dos partidos, lo que automáticamente los hace perderse los compromisos ante Jicaral el miércoles y Saprissa el fin de semana.

Incluso, según datos del periodista Christian Sandoval, Ruiz recibió su primera tarjeta roja en su carrera en más de 600 partidos en su carrera.

Más de 600 juegos en su vida profesional y la impecable carrera de @bryanruizcr ve por primera vez una tarjeta roja. Nunca había sido expulsado en un encuentro oficial de Liga. — Christian Sandoval (@c_sandovalp) October 26, 2020

El primero en irse a las duchas fue Jurguens Montenegro, uno de los futbolistas más activos de la ofensiva rojinegra en el certamen.

Montenegro golpeó fuertemente al porter Bryan Morales en una disputa del balón y fue el primero en marcarse a las duchas.

El segundo fue Bernald Alfaro al caer encima de la cara de Luis Barrantes, lo que el árbitro David Gómez también interpretó como roja directa.

La tercera expulsión fue la de Ruiz. El capitán se barrió a destiempo y fue al tobillo de Gabriel Leiva, otra roja directa sin discusión.

Ante las expulsiones, el técnico Andrés Carevic, aseguró que no es su estilo hablar sobre los arbitrajes y que aún no había visto la repetición de las jugadas.

“Como todos observaron el desarrollo del partido fue un poco raro, el aspecto seguramente las personas que tienen que valorar el rendimiento lo harán y de mi parte el arbitraje no tengo nada más que decir”.

¿Y sobre las jugadas de las expulsiones y su criterio?

“No puedo contestar esta pregunta, pues no he observado lo que pasó. Desde mi punto de vista es muy difícil observar lo que pasó, no soy quién es el que valora el rendimiento y hay gente enfocada en eso”, indicó el estratega.

Ahora será tarea para Carevic sustituir a estos tres pilares del equipo de cara a dos juegos importantes como Jicaral el próximo miércoles y el clásico ante Saprissa en Tibás.

Clásico que será el único del certamen -por lo menos en fase regular- y revivirá el ambiente de la pasada final que disputaron ambos equipos.

“Lo demás es pensar en Jicaral el día miércoles y ver cómo estamos todos para armar el 11 para el clásico y sobre las expulsiones son jugadores importantes para nuestro equipo y hay que trabajar con lo que tenemos.

“Sabemos que Bryan es un jugador muy importante por todo lo que representa, tenemos un equipo y valoro a mi equipo, Bryan venía de menos a más y lo que ha pasado hoy solo es de acatar eso como conjunto en general”, concluyó Carevic.

Por su parte, Adolfo Machado no puso excusas y aseguró que perdieron la cabeza ante Pérez Zeledón.

“No vamos a poner excusas, somos La Liga, somos un equipo grande, hoy perdimos y nos toca levantar cabeza", afirmó el panameño.