La Liga ofreció disculpas a aficionados expulsados del Morera Soto por disfraz

"Nosotros no insultamos a nadie, no gritamos cosas ofensivas, simplemente nos pusimos las mantas y a la afición de la gradería le pareció supergracioso y se empezaron a tomar fotos con nosotros y nos decían 'qué buenos disfraces'", escribió María José.



Además, indicó que "su 'oficial de seguridad' solo nos gritaba, insultaba y amenazaba con agredirlo a él, este hombre le decía estas palabras a mi novio: - ¿Qué quieren, que los linche? - este hombre nos dijo estas palabras tan horribles, como si nosotros fuéramos unos delincuentes".



También denunció que "en el estadio Alejandro Morera Soto me sentí agredida de manera verbal y psicológicamente, ya qué la manera en la que ese “oficial de seguridad” nos trató no es la manera correcta para tratar a unos aficionados que solamente querían divertirse sin agredir a nadie".