La Liga hace historia: inaugura primer museo de un equipo de fútbol en el país

Liga Deportiva Alajuelense inauguró, la noche de este miércoles, el primer museo de un equipo de fútbol en Costa Rica llamado el Salón París – Carlos Alvarado por Grupo Mutual.



Este espacio resguarda y exhibe la historia más trascendental de la institución.

"Este hito convierte a la Liga en el primer club de fútbol en Costa Rica en contar con un museo propio, donde se podrán apreciar trofeos, cuadros y objetos históricos de incalculable valor", informó el club en un comunicado de prensa.

El nuevo espacio estará abierto al público mediante visitas express entre semana y se sumará a los tradicionales tours del Estadio Alejandro Morera Soto durante los fines de semana.

La institución agradeció el esfuerzo de voluntarios asociados de la Liga, jugadores de ligas menores, quienes colaboraron con el inventario, acomodo y limpieza de trofeos, y al apoyo técnico del Museo Juan Santamaría, que brindó su criterio y rigor para el manejo de patrimonio histórico.

"También se llevaron a cabo procesos de restauración de cuadros y piezas con varias décadas de antigüedad, asegurando así su conservación para futuras generaciones", añadió el equipo.

Museo en fotos:

Tarifas:



1.⁠ ⁠Visita Express: Salón París & Cancha

•⁠ ⁠Niños menores de 5 años y asociados catedral + → Gratis

•⁠ ⁠Residentes y nacionales → ₡2,000

•⁠ ⁠Niños mayores de 5 años, adultos mayores, Socios Rojinegros y Socios Catedral → ₡1,000

•⁠ ⁠Extranjeros → ₡4,000



2.⁠ ⁠Tour Estadio + Salón París (regular, fin de semana)

•⁠ ⁠Niños menores de 5 años y asociados catedral + → Gratis

•⁠ ⁠Residentes y nacionales → ₡4,000

•⁠ ⁠Niños mayores de 5 años, adultos mayores, Socios Rojinegros y Socios Catedral → ₡2,000

•⁠ ⁠Extranjeros → ₡5,000

