La Liga evita el tropiezo ante Sporting FC gracias a una joya de Kenyel Mitchel

Un verdadero golazo de Kenyel Mitchel salvó a Alajuelense de comenzar desde el fondo de la tabla el Torneo de Apertura 2026.

Mitchell sacó un remate de otro partido para firmar así la igualada 1-1 ante Sporting FC en el estadio de Puente Piedra de Grecia.

Sporting FC abrió el marcador gracias a un tanto de Renzo Carballo al minuto 29’, tras definir una buena jugada de contragolpe.

Carballo aprovechó las facilidades de la defensa rojinegra tras una pared y castigó a los manudos con un remate a la derecha de Washington Ortega.

La Liga planteó muy poco peligro dentro del terreno de juego y su jugada más clara tardó en llegar hasta el 77 por medio de un penal, pero que Leonel Moreira detuvo tras el lanzamiento de Ronaldo Cisneros.

El mexicano cobró al costado derecho y Moreira se estiró para sacar la pelota.

Mayron George estuvo cerca de aumentar las cuentas para Sporting, pero su remate se estrelló en el palo.

Cuando la derrota parecía inminente, Mitchel, quien volvió a la Liga este semestre a préstamo del Minnesota United, apareció por un costado desde la derecha y sacó un remate cruzado directamente al otro costado de la cancha para el empate 1-1 al 86’.

La Liga terminaría sufriendo tras perder por expulsión a John Paul Ruiz por acumulación de amarillas al 88’.

Ambos equipos se marchan con un punto cada uno en el inicio del Torneo de Apertura 2026.



