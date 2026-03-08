La Liga enciende todas las alarmas: dos lesionados antes de Concacaf

Liga Deportiva Alajuelense encendió todas las alarmas debido a que en el primer tiempo del juego ante San Carlos (0-0) tuvieron que salir de cambio por lesión Malcom Pilone (16’) y Kenneth Vargas (36’).

Pilone tuvo una acción con Cristian Martínez y Rashir Parkins lo suplió.

Por otra otra, Vargas se lastimó un isquiotibial y fue sustituido por Isaac Badilla.

Esto llega en un mal momento para la Liga, que este martes jugará ante LAFC en Copa de Campeones Concacaf.

El compromiso será en Los Ángeles y será el debut rojinegro en este torneo.

Los dirigidos por Óscar Ramírez clasificaron a este certamen internacional como campeones de Copa Centroamericana.