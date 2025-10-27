La Liga enciende las alarmas tras lesión de Washington Ortega

Las alarmas se encienden en Alajuelense.

El portero Washington Ortega tuvo que abandonar lesionado al minuto 64 debido a un fuerte golpe en su rodilla izquierda, esto justo antes del viaje a Tegucigalpa, Honduras, para medirse al Olimpia.

El uruguayo ha sido garantía de seguridad para los manudos desde su llegada, pues suma 50 partidos consecutivos bajo el arco, de ahí que la escena en el suelo pidiendo cambio pone a sudar frío a los rojinegros.

Ortega tuvo un choque con el generaleño, Joaquín Aguirre, y tuvo que ser atendido, pero no fue hasta unos minutos después que no aguantó más y pidió el cambio dando lugar al joven Johnny Álvarez.

Desde el 14 de enero de este año, la Liga no tenía a otro portero en su arco.

“Hasta el momento no tenemos un informe claro de la situación y casi siempre hay que esperar hasta el otro día, pero no tengo información más clara de lo que está pasando”, comunicó el técnico Óscar Ramírez tras el partido.

El charrúa es una pieza vital en el engranaje manudo que se jugará la clasificación a la final de la Copa Centroamericana el próximo jueves.

“Dios quiera, no sea nada, pues, nos jugaremos la vida el jueves y necesitamos los servicios de él”, añadió Ramírez.

La otra duda de la Liga para este juego es el caso de Kenyel Mitchel quien no fue convocado para este partido, aunque el estratega explicó su decisión.

“La no convocatoria de Kenyel Michel fue precaución de un golpe que había sufrido”, indicó.

De momento, la única baja confirmada para este partido en suelo catracho es Joel Campbell, quien no estará por acumulación de amarillas.



