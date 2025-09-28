La Liga deja en Costa Rica a jugadores por temas del “reglamento interno”
Los manudos salen la tarde de este domingo rumbo a Honduras para enfrentar al Motagua.
La Liga Deportiva Alajuelense tomó la decisión de no llevar a cuatro jugadores a Honduras, donde los manudos intentarán salvarse de la eliminación en la Copa Centroamericana este martes.
Según Carlos Vela, gerente deportivo rojinegro, la razón de dejar fuera a los futbolistas es “por reglamento interno”, tal y como indicó en Tigo Sports.
Si bien el dirigente no dio nombres, trascendió que se trata de Creichel Pérez, Jean Paul Ruíz, Deylan Aguilar y Deylan Paz.
Al parecer, los jugadores fueron vistos en un bar josefino la noche del sábado y habrían estado involucrados en una pelea.
La Liga juega este martes en Honduras y debe darle la vuelta a la serie contra el Motagua si quiere seguir con vida en su intento de lograr un tercer título consecutivo de la Copa Centroamericana.