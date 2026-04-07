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Liga Deportiva Alajuelense

La Liga da a conocer los precios de los boletos para el clásico nacional

Los manudos anunciaron una preventa inicial únicamente para los socios.

Foto Juan Manuel Quirós
Foto Juan Manuel Quirós
Por José Fernando Araya 7 de abril de 2026, 14:59 PM

Liga Deportiva Alajuelense dio a conocer los precios de los entradas para el clásico nacional ante Saprissa. 

El partido será el próximo domingo 19 de abril a las 5 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto y será vital en el camino de los manudos por buscar su clasificación a semifinales.

Para este partido los precios van desde los 9.000 colones en popular, ₡11.000 en popular, ₡13.000 en platea oeste, ₡17.000 platea preferencial, ₡21.000 platea sur, ₡25.000 platea este y ₡28.000 en platea preferencial. 

La preventa es exclusiva para los socios rojinegros y estará habilitada hasta este miércoles 8 de abril al mediodía. 

Luego de esto las entradas estarán disponibles para todo público en el sitio web boleterialaliga.com.

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