La Liga da a conocer los precios de los boletos para el clásico nacional

Liga Deportiva Alajuelense dio a conocer los precios de los entradas para el clásico nacional ante Saprissa.

El partido será el próximo domingo 19 de abril a las 5 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto y será vital en el camino de los manudos por buscar su clasificación a semifinales.

Para este partido los precios van desde los 9.000 colones en popular, ₡11.000 en popular, ₡13.000 en platea oeste, ₡17.000 platea preferencial, ₡21.000 platea sur, ₡25.000 platea este y ₡28.000 en platea preferencial.

La preventa es exclusiva para los socios rojinegros y estará habilitada hasta este miércoles 8 de abril al mediodía.

Luego de esto las entradas estarán disponibles para todo público en el sitio web boleterialaliga.com.

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