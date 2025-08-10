La Liga cumplirá ante Herediano su segundo partido con restricción de aforo

Luego de visitar Nicaragua para enfrentar al Managua por la Copa Centroamericana, Liga Deportiva Alajuelense regresa al estadio Morera Soto para cumplir su segundo partido con reducción de aforo.

El primero fue en el triunfo 1-0 contra Guadalupe FC y ahora será este domingo a las 5 p. m. ante Herediano.

Ante los guadalupanos la sanción de reducción fue de un 50%, ahora contra el Team será de un 20%.

Luego de que se dispute este encuentro, los rojinegros aún deben estos dos partidos con reducción de aforo:

Fecha 5: contra Cartaginés con reducción del 50%.

Fecha 8: ante Liberia con reducción del 50%.

El pasado 22 de julio, los manudos lograron eliminar el veto y que el Tribunal Disciplinario les aplicara solo la reducción de aforo al estadio.

"Las sanciones de veto impuestas en los partidos de Final y Gran Final se adecuaran a restricción de aforo, de conformidad con la normativa que empieza a regir con el inicio del próximo campeonato", informó en un comunicado de prensa de la Federación.

Debido a lo anterior, "el Tribunal determina que es más favorable jugar con restricciones de aforo en lugar de jugar en otro estadio, por lo que, amparado en la normativa de FIFA y en el principio de norma más favorable, acoge el recurso de revisión y modifica las sanciones".