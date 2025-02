La Liga cuenta los días para volver al Morera tras el mal negocio de jugar en el Estadio Nacional

Otra vez graderías vacías en el Estadio Nacional para ver a la Liga.

El enfado de la afición con la actual directiva y el propio equipo, el hecho de jugar fuera del Morera Soto e incluso hasta otras actividades como el festival de música PicNic, hicieron que, para el duelo ante Guanacasteca, Alajuelense contará con la que podría ser su peor taquilla en esta seguidilla de juegos en el Estadio Nacional.

Recordemos que este es el último partido que jugarán los manudos en La Sabana, tras cumplir siete partidos de sanción a su cancha.

De ahí que la directiva rojinegra tache los días del calendario para regresar la próxima semana al estadio Alejandro Morera Soto.

Así lo explicó Marco Vázquez, vocero de la directiva y quien reconoció que jugar en el Nacional fue un mal negocio para ellos.

“Estamos listos para volver a nuestra casa, ojalá hacerlo invictos, pero para volver a revertir esta situación (falta de público) la receta es simple, y es el campeonato, es goles, es demostrar que este equipo con los jugadores que tenemos, podemos ser campeones”, explicó a Teletica Radio.

Además, añadió que el negocio de venir a jugar al Estadio Nacional es un pésimo negocio en lo económico.

“Si va a cambiar, acá para el aficionado es incómodo y no es fácil venir acá que en el Alejandro Morera Soto y para la institución es un gasto fuerte, así que el ingreso de taquillas y el alquiler más seguridad no nos alcanza para salir con los gastos, por dicha nos vamos, me encanta, pero no es como jugar en nuestra cancha.

“No tengo el dato exacto, habría que sacar el tema del alquiler, pero cuando uno trae las vallas acá, si al siguiente partido uno no puede llevárselas, eso cambia mucho”, indicó el vocero de la directiva.

Sobre la falta de apoyo en la grada, Vásquez aseguró que es notoria la falta de público, pero que el ligüismo debería apoyar y que “hay que entender y aceptar con hidalguía el reclamo del aficionado y si esta es una forma de decir que no están contentos, pues hay que aceptarlo”.

El vocero explicó que en los próximos días la gerencia le presentará un informe a los socios con el balance total de gastos e ingreso de lo que fue “esta mini temporada” en el Nacional.

Alajuelense retornará al Morera Soto en el próximo partido como local ante Puntarenas FC y ese día esperan hacer un homenaje a Wilmer López, donde retirarán su mítica camista número seis.

Guima y arbitraje.

Aprovechando, Vásquez dio su punto de vista de lo que fue la expulsión de Alexandre Guimaraes e indicó que la Liga respetará la sanción del técnico, pero “me parece que lo que él hizo fue muy normal y humano”.

Finalmente, explicó que el arbitraje ha tenido una especie de retroceso desde la salida del argentino Horacio Elizondo.

“La salida de don Horacio me parece que definitivamente afecta. El no tener una cabeza, un presidente, un líder, nos afecta. No sé si retroceso, pero al quedarnos sin una cabeza que dirija, esto puede comenzar a desviarse, pues, pese al VAR, sigue habiendo controversia y cuestionamientos. Ojalá llegue alguien pronto a dirigir el arbitraje, pero si estamos dando algunos tumbos por la ausencia del presidente de la Comisión”, concluyó.