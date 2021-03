La Liga cortó una racha de 17 juegos anotando en Primera División

El empate 0-0 de Alajuelense ante Limón FC fue sorpresivo no solo para la clasificación del Clausura 2021, si no porque pasó lo que no sucedía desde el pasado 15 de noviembre del 2020.

Con el empate ante los caribeños, la Liga cortó una racha de 17 juegos anotando en la Primera División, que comenzó luego de aquel día de noviembre en el que los manudos cayeron 1-0 como visitantes ante San Carlos.

De ahí vinieron las finales del Apertura 2020 donde levantaron la ansiada copa 30 y luego el arranque del Clausura 2021 donde los rojinegros ya acumulan 12 jornadas sin conocer la derrota.

Durante estos 17 partidos con gol en el fútbol tico, los rojinegros marcaron 38 tantos.

Cabe resaltar que solo se toman en cuenta los partidos de la máxima categoría y se excluyeron los de Liga Concacaf pues Alajuelense empató 0-0 en las semifinales ante el Olimpia de Honduras y luego accedió a la final mediante los lanzamientos desde el punto de penal. En dicha final derrotaron a Saprissa 3-2 para ganar el título.

Sin embargo, desde aquel partido hasta este fin de semana anterior, la Liga registró la nada envidiable cifra de 11 juegos besando las redes.

El poderío ofensivo de Alajuelense queda en evidencia en las cifras del torneo donde son líderes invictos con 29 puntos en 13 presentaciones y registran 28 tantos siendo el club más goleador del certamen.

Precisamente más de la mitad de los goles los consiguió el cubano Marcel Hernández, líder de goleo con 11 anotaciones, mientras que su compañero Johan Venegas acumula seis, ambos llegados este torneo para formar una de las duplas goleadoras más letales del país.

Pese a esto, ambos se marcharon ante Limón FC en blanco y esperan volver a encenderse en las redes el próximo sábado cuando reciban al Santos de Guápiles.