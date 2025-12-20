La Liga buscará lograr algo que solo en cinco ocasiones ha sucedido en torneos cortos

Alajuelense buscará este sábado conseguir algo que únicamente ha ocurrido en cinco ocasiones en el campeonato.

Esto es conseguir el título nacional tras dejarse la primera y segunda fase, es decir, sin necesidad de gran final.

Desde que se implementaron los torneos cortos y la modalidad con Gran Final, esto solo ha ocurrido cinco veces.

El primero en lograrlo fue Saprissa en el Torneo de Invierno 2016, luego fue el San Carlos, campeón de Luis Marín que lo consiguió en el 2019.

Para el Clausura 2020, Saprissa volvió a repetir la faena y ese preciso año para el Apertura 2020 lo consiguió la Liga, precisamente en su último cetro obtenido en Primera División.

El último equipo en lograr el título, sin necesidad de una gran final, fue el equipo morado en el 2023 tras vencer a los rojinegros.

La Liga está a una victoria de repetir algo que consiguió durante la pandemia, solo que en esta ocasión lo podrá hacer arropados por su afición.

De no conseguir un triunfo este sábado (7 p. m.), Saprissa obligará a jugar dos partidos más y una final nacional.

Campeones sin gran final:

Invierno 2016: Saprissa

Clausura 2019: San Carlos

Clausura 2020: Saprissa

Apertura 2020: Alajuelense

Apertura 2023: Saprissa

*Datos de Luis Enrique Bolaños, periodista y estadígrafo de Teletica Deportes.



