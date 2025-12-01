La Liga brinda estas recomendaciones a aficionados que viajan a Guatemala

Liga Deportiva Alajuelense brindó estas recomendaciones a sus aficionados que asistirán a Guatemala, al juego de vuelta de la final de la Copa Centroamericana ante Xelajú.

El partido será este miércoles a las 8 p. m. y muchos ticos ya comienzan a emprender su viaje a suelo chapín.

En sus redes sociales, los manudos informaron que los seguidores deben asegurarse de traer la cédula vigente, cuidar el pasaporte en todo momento, guardar una copia del pasaporte y de la cédula en un correo al que se tenga acceso.

Además, comunicaron que el tráfico es pesado, por lo que se debe calcular bien los tiempos de desplazamiento y también un consejo de seguridad al procurar no desplazarse solo, pues lo preferible es hacerlo en grupo para reducir riesgos y facilitar la asistencia en caso de emergencia.