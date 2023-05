La jugada de Johan Venegas que cambió el partido

29 de mayo de 2023, 7:00 AM

Todo eso no sirve de nada si al momento de la verdad se falla.

Los manudos se marcharon cabizbajos, justo en medio de una fiesta morada de la que ya no eran partícipes. Casi que una sentencia de muerte.

El goleador no solo no apareció en la gran final, sino que también no estuvo presente en ningún partido de la fase final con sus goles.