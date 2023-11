La jocosa respuesta de Michael Barrantes sobre posible renovación con la Liga

Al ahondar en el tema, Barrantes fue claro que actualmente "no hay premura" en tomar decisiones, máxima si se viene la parte definitoria de la temporada.

"Yo he sido muy claro con ellos y ellos conmigo, yo no quiero desenfocarme de mi trabajo. Creo yo que tampoco es que ambas partes estamos desesperadas por llegar a un acuerdo pronto, la verdad he sido muy claro, yo trato de disfrutar el día a día. Hoy me siento muy bien y vamos a esperar al final de temporada para ver cómo terminamos en términos generales y ahí veremos qué decisión", añadió.

Barrantes dijo sentirse "feliz" debido a que considera "único" lo que vive actualmente.

"El momento que vivo es único, mágico, quisiera que no se acabara, pero también tiene su momento", agregó.



Lea también