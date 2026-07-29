La final de 2025 se reedita: Alajuelense recibe a Xelajú en la Copa Centroamericana

La Copa Centroamericana comienza en casa para Alajuelense. Este miércoles a las 8 p. m. recibirá en el estadio Alejandro Morera Soto a Xelajú, de Guatemala.

El partido tiene un significado particular. Los manudos han ganado el torneo en cada una de sus tres ediciones, incluida la final de 2025 ante el conjunto guatemalteco.

En términos generales, será la segunda vez que ambos equipos se enfrenten en este certamen. Los dos partidos anteriores terminaron 1-1, pero los rojinegros se impusieron en la tanda de penales para conquistar el título.

Para Ismael Rescalvo, técnico de la Liga, en la cancha se verá un partido muy diferente al de hace un año.

“Llevamos una fecha, poco tiempo para ver comportamientos y patrones en fases de juego. Ellos llevan seis meses con el técnico, han cambiado la plantilla. Hay remodelación de plantillas en ambos clubes, será un partido muy diferente al que se jugó en la pasada final”, destacó el español.

Para Xelajú, el reto luce complicado. De acuerdo con los datos de Concacaf, los manudos solo han caído dos veces en casa en esta competencia, con un balance de ocho victorias y cinco empates.

Rojinegros y guatemaltecos comparten grupo con Diriangén, de Nicaragua; Luis Ángel Firpo, de El Salvador; y Plaza Amador, de Panamá, que cayó este martes ante los pinoleros.