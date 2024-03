La crítica de Rolando Fonseca a Jonathan Moya

11 de marzo de 2024, 9:51 AM

Fonseca explicó que debía de existir un mensaje directo de los líderes del equipo a los jugadores antes de enrrumbarse a Boston, donde luego perderían 4-0 frente al New England Revolution.

"L o primero que debe hacer un capitán (es decir) este momento no es el adecuado, compas no den de comer a la prensa", comentó Fonseca dentro de sus comentarios.

El comentario del Rolo se basó en que el vuelo era a las 3 a. m. y que, como todo en la vida, depende de momentos y que este no era el de exponerse.

"Nosotros aquí podemos hablar de equipo, pero nuestro jefe es buena nota con nosotros y voy a ir al concierto de la noche, voy a poner el ejemplo de Moya, sabes que es lo primero que debe hacer un capitán (es decir) este momento no es el adecuado; compas, no den de comer a la prensa, salimos a las 3 a. m. de vuelo, vamos y descansamos, no es el momento, pero eso viene del líder, del camerino", comentó Fonseca este lunes.