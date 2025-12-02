Liga Deportiva Alajuelense
La copa ya está en Guatemala: ¿Quién la levantará?
El trofeo se paseó por lugares históricos en suelo chapín.
La copa ya está en Guatemala. Solo es cuestión de tempo para ver si es para el Xelajú o el tricampeonato de Alajuelense.
El juego será este miércoles a las 8 p. m. en suelo chapín. La serie está 1-1 tras lo sucedido la semana anterior en el estadio Morera Soto.
Las redes oficiales de Concacaf publicaron este video y estas fotografías de un trofeo que ha adquirido mucho valor en los últimos años.
La Liga es bicampeón y busca un tricampeonato histórico para el país.