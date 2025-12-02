La copa ya está en Guatemala: ¿Quién la levantará?

La copa ya está en Guatemala. Solo es cuestión de tempo para ver si es para el Xelajú o el tricampeonato de Alajuelense.

El juego será este miércoles a las 8 p. m. en suelo chapín. La serie está 1-1 tras lo sucedido la semana anterior en el estadio Morera Soto.

Las redes oficiales de Concacaf publicaron este video y estas fotografías de un trofeo que ha adquirido mucho valor en los últimos años.

La Liga es bicampeón y busca un tricampeonato histórico para el país.