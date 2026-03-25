La apuesta de la Liga en ataque aún no da frutos

El 19 de enero, Alajuelense sorprendió con el anuncio del delantero José Alvarado, pero cuando ya el torneo entra en etapa de decisiones, el jugador aún no se afianza por un puesto en el equipo.

Alvarado, de 28 años, ha estado en siete partidos en el torneo y ha jugado 210 minutos. Marcó un gol en el triunfo 3-0 ante Pérez Zeledón.

El delantero provenía de AD Sarchí, de la Liga de Ascenso, uno de los equipos con los que los rojinegros tienen un convenido de compartir jugadores.



“El atacante, quien realizó toda su formación en LDA, regresa a casa para reforzar la delantera rojinegra”, destacó el club al anunciar su arribo a la institución.

Por su parte, Óscar Ramírez, técnico de la Liga, reveló que el fichaje fue una recomendación de Joseph Joseph, presidente del club, y Carlos Vela, gerente deportivo.

"Es una recomendación, creo que hasta don Joseph Joseph opinó. Nosotros lo vimos y nos llamó la atención. Tiene un golpeteo frente al marco muy bueno. Ataca espacios, es muy versátil. Es muy sencillo, no hace problemas, es muy serio. El grupo lo ha acogido muy bien por su manera de ser. Ya vieron lo que nos puede dar. Me lo recomendaron don Joseph en algún momento, don Carlos (Vela) también", comentó Ramírez, el pasado 25 de enero, luego del triunfo 1-0 ante San Carlos en el estadio Morera Soto.

Se acercan las etapas definitorias del campeonato nacional con el cierre de la fase regular, momento ideal para el despertar del delantero y pueda marcar en compromisos claves que coloquen al equipo en una mejor posición de cara a clasificar.

Actualmente, los rojinegros marchan en el cuarto puesto con 18 puntos, mismos que Liberia y Sporting FC.