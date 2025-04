Kevin Sancho habla sobre su altercado tras el clásico: “Me intentaron sacar el teléfono”

El exfutbolista de Alajuelense, Kevin Sancho, tuvo un encontronazo con un aficionado en las afueras del estadio Alejandro Morera Soto una vez finalizado el clásico nacional.

Tras el empate 1-1 entre manudos y saprissistas, Sancho salió del estadio una vez concluido el partido junto a su esposa, la exdiputada Franggi Nicolás.

Pero ahí se topó con una persona de frente en medio del tumulto que, a su criterio, le intentó sacar el teléfono de su bolsillo.

“Ayer andaba en el clásico viendo el partido con mi esposa y ya cuando termina el juego vamos para el parqueo cuando de pronto frente al estadio ahí por la tienda de la Liga un muchacho llega y me toca de frente y yo presiento de que cuando me choca, me mete la mano a la bolsa y me saca el teléfono, por dicha me percaté rápidamente y se lo quité y tuve la reacción de golpearlo en varias ocasiones”, mencionó el exjugador tras consulta de Teletica.com.