Kevin Cabezas: "Le puedo ofrecer disculpas a Jafet Soto porque iba caliente"

El volante de Alajuelense, Kevin Cabezas, conversó con los medios de comunicación este sábado sobre lo sucedido con Jafet Soto, presidente de Herediano, el pasado martes, luego de que el manudo recibiera la tarjeta roja por una acción sobre Orlando Galo.

Marco Vásquez, vocero de la Junta Directiva de Alajuelense, indicó a Teletica Deportes Radio que Jafet insultó al jugador tras la expulsión al decirle que "es malo y que por eso no lo contrataron (en Herediano)".



Por su parte, Soto desmintió que le dijera esas palabras al futbolista erizo: "Yo le dije que que mal la patada que le dio a (Orlando) Galo, que él entendiera otra cosa, es problema de él".

Ante ese cruce de criterios, el departamento de prensa de la Liga colocó al mediocampista para que expusiera su versión.

"Todas las personas saben lo que dijo o no dijo, cada quién se hace responsable de lo que dice. Fue una situación vergonzosa, nunca había estado involucrado en una situación tan penosa", comentó Cabezas en la transmisión de Teletica Deportes Radio.

Cabezas sostiene que "eso no fue lo que yo escuché" y que tiene su "consciencia tranquila".

El rojinegro admitió que también tuvo algunas palabras para Jafet en respuesta de lo que él supuestamente escuchó y que por eso le ofrece disculpas.

"Hasta le puedo pedir disculpas a Jafet (Soto) porque iba caliente, era mi primera expulsión en Primera División", añadió.

Además, Kevin informó que cuando era jugador de Liberia fue tentado por el Team.

"Yo lo único que sé que cuando estaba en Liberia, intentaron ficharme, pero yo había informado mis pautas. Yo lo admito, todo el mundo lo escuchó, estaba la gente de prensa al frente, hay que ser sincero, sí lo dije, pero no dije nada estratosférico, no dije nada sobre la familia de él", agregó.

Por último, Cabezas explicó que él está sancionado por la expulsión y que le pareció "un poco raro" que Jafet estuviera ubicado cerca de las cabinas de transmisión del estadio Carlos Alvarado.

"A mí me sancionan por la jugada, pero lo que me parece un poco raro es que un presidente de un club y un dirigente de la federación esté en las escaleras cuando él tiene palco o grado, pero así son las cosas"



¿Qué dijeron Marco Vásquez, vocero de la Liga, y Jafet Soto, presidente de Herediano?

Marco Vásquez, vocero de la Junta Directiva de Alajuelense, criticó la actitud de Jafet Soto, presidente de Herediano, por lo sucedido con el jugador rojinegro Kevin Cabezas.



En la Liga afirman que Soto insultó a Cabezas, luego de que el futbolista erizo saliera expulsado tras una hartera entrada al volante Orlando Galo.



"Tengo 25 años de andar en esto. De hecho, mi papá me llevó al Estadio Nacional y en ese momento estaban de moda, las bolsas de orines. Me acuerdo de que nos pasó una bolsa volando y me dijo que eso pasaba siempre, que era normal. Luego empecé a normalizar algunas conductas y cuando ingresé a la dirigencia de alguna forma, equivocadamente, normalicé eso. Ahora la FIFA, nos está diciendo con protocolos que no es normal faltar el respeto, pero el fanático lo sigue haciendo. Hay pachuquismo todavía y se dan estas cosas", comentó Vásquez en la transmisión de Teletica Deportes Radio.



Y agregó: "Ahora, cuando usted recibe eso, como jugador, esa falta de respeto de un miembro de la Federación, un miembro no cualquiera, uno de la Federación, presidente de un club y presidente de una Comisión, dígame, cómo se puede sentir ese jugador, sus expectativas, de llegar alguna vez por optar para una selección nacional, hoy es Kevin... ¿Y mañana?".



Vásquez afirmó que "Kevin no es malintencionado" y describió lo sucedido: "Él (Cabezas) sale callado porque cometió un error, a él le dicen que es malo y que por eso no lo contrataron (en Herediano), pero como piensan que se puede sentir ese jugador y no se da nada más".



También, en la Liga se refirieron a que el Tribunal Disciplinario no sancionó al jerarca del Team.



"Todo el mundo lo vio, no seamos ingenuos. Lamentamos muchísimo que en este momento no se ha tomado ninguna decisión, esto es un tema ético y moral. Se analizará si se hará alguna gestión, en este momento no es un tema. Es complicado como estamos entrando a una etapa diferente del maltrato y el insulto. Yo esperaría que Jafet no normalice esto y que de alguna forma pueda hablar con el muchacho y darse la mano. No da para tanto", concluyó.



Versión de Jafet Soto



El presidente de Herediano, Jafet Soto, se defendió este sábado de las acusaciones que recibió de Marco Vásquez, vocero de la Junta Directiva de la Liga, sobre un supuesto insulto al jugador rojinegro Kevin Cabezas, el pasado martes en el estadio Carlos Alvarado.



Vásquez sostuvo que Jafet le dijo a Cabezas que "es malo y que por eso no lo contrataron (en Herediano)".



Sin embargo, Soto desmintió que insultara al volante manudo y afirmó, en declaraciones a Teletica Deportes Radio, que lo le dijo a Cabezas fue: "Yo le dije que que mal la patada que le dio a (Orlando) Galo, que él entendiera otra cosa, es problema de él".



Y agregó: "No tengo nada que decir, si fuera por molestias estaría fuera del fútbol hace 20 años, ni aquí estuviera. Así es el fútbol, yo sé lo que le dije a Kevin Cabezas".



A Jafet se le consultó por qué siempre podría salir él como "el malo" de la película.



"Yo soy el malo hace 11 años, soy la excusa perfecta para los que no ganan campeonatos, para los que no saben contratar, para los que no saben de fútbol, es facilísimo poner un chivo expiatorio. Tienen que ver para adentro y dejar de justificar cosas. A veces la sangre le gana a uno, sí, puede ser que ese día me haya equivocado", aseguró Jafet.



Además, el jerarca florense indicó que "esa patada se escuchó a kilómetros del estadio, fue todo lo que le dije".



"Él (Cabezas) es un gran jugador y lo quisiera en mi equipo. Yo no vivo de lo que diga la gente, a mí no me importa lo que diga Marco Vásquez. Yo estoy donde merezco estar, donde me he ganado estar", añadió.



Eso sí, Jafet insistió en que no le dijo que no lo contrató por malo, como comunicaron en Alajuelense.



"Yo no dije eso, yo le dije qué mal, por eso no te contraté, por la jugada como tal. Yo censuré la actitud de la jugada", concluyó.