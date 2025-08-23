Kenyel Mitchel tras su firma en la MLS: “Soy un agradecido con la Liga”

Kenyel Mitchel cumplirá su sueño de jugar en el fútbol extranjero tras confirmarse su vinculación con el Minnesota United de la MLS.

El volante de 20 años se incorporará hasta diciembre con su nuevo equipo, por lo que todavía se mantendrá a préstamo con Liga Deportiva Alajuelense hasta diciembre próximo.

“Soy un agradecido con la Liga. Es el equipo que amo, el que me dio la posibilidad de cumplir mi sueño de jugar en Primera”, comenzó diciendo el jugador.

Mitchel, quien llegó a la cantera manuda en el 2022, agradeció al club por ayudarlo en su formación deportiva y personal.

“También de terminar el bachillerato, formarme y crecer tanto en lo personal como en lo deportivo. Siempre voy a defender esta camiseta dentro y fuera de la cancha. Lo daré todo estos meses para alcanzar los títulos por los que estamos luchando”, declaró el jugador de origen limonense.

Con 17 años, debutó con la camiseta rojinegra en Primera División, disputando un total de 22 partidos entre campeonato nacional, copas nacionales y torneos internacionales, logrando 2 goles y una asistencia, además de ser partícipe en la obtención de la Copa Centroamericana 2023, Torneo de Copa 2023 y Recopa 2025.

​Además, fue enviado a préstamo al Cartaginés donde brilló y se convirtió en gran figura del equipo durante el 2024.

Su buen rendimiento le permitió debutar con la Selección Nacional el 28 de mayo de 2025 ante la Selección de Cataluña.