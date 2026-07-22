Kenyel Mitchel regresa a la Liga: no debutó con el Minnesota United de la MLS

El futbolista Kenyel Mitchell está de regreso en Liga Deportiva Alajuelense por seis meses, luego de ni siquiera debutar en el Minnesota United de la MLS.

El futbolista jugó ocho encuentros en la división MLS Next Pro, en la que participan jugadores para desarrollarse y poder estar en la MLS. En dicho torneo disputó 488 minutos y sumó dos asistencias.



Minnesota fichó a Kenyel en agosto del año pasado, pero el futbolista permaneció a préstamo con los rojinegros.

El jugador de 21 años se incorporó a la cantera manuda en 2022. Debutó con los rojinegros con 17 años y disputó 22 partidos entre campeonato nacional, copas nacionales y torneos internacionales.

En 2023 logró dos goles y una asistencia, fue partícipe en la obtención de la Copa Centroamericana 2023, Torneo de Copa 2023 y Recopa 2025.

El 28 de mayo de 2025 debutó con La Sele en un amistoso ante la Selección de Cataluña.

