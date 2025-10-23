Kenyel Michel apunta a ser clave para la Liga en su duelo ante Olimpia

Kenyel Michel, extremo de Alajuelense, se mostró optimista de cara al duelo de ida de la semifinal de la Copa Centroamericana 2025 ante Olimpia, que se disputará este jueves.

El jugador de 20 años viene de destacar en el clásico nacional ante Saprissa con un doblete que doblegó a los morados y es un punto alto como revulsivo en el cuadro de Óscar Ramírez.

Sobre el análisis que ha hecho del rival, el joven delantero destacó que su velocidad será su principal arma ante los defensores hondureños.

“Ellos son grandes, como la mayoría de los hondureños, pero yo soy rápido. Voy a tratar de atacar por las espaldas y aprovechar las opciones que tengamos. Somos un equipo muy dinámico y eso nos puede ayudar bastante”, señaló.



Michel subrayó la importancia de mantener el arco en cero en el partido de ida, recordando las complicaciones que tuvieron en la serie anterior frente a Motagua.

“Sabemos que el gol de visita cuenta mucho, así que debemos cuidar nuestro arco y aprovechar todas las oportunidades para ir a Honduras con un buen resultado”, apuntó.

El futbolista recordó su desempeño como lateral izquierdo en la serie anterior y no descartó volver a esa posición, ante la suspensión de Ronald Matarrita. “En el partido contra Motagua jugué ahí y lo hice bien. Si me toca repetir, daré lo mejor de mí. Eso ya depende del profesor”.

Además, resaltó la importancia de un posible regreso de figuras como Celso Borges y Santiago Van der Putten, aunque aclaró que la participación del mediocampista aún no está confirmada.

“Sabemos que el regreso de Celso y Santiago es muy importante para nosotros, son dos grandes figuras del camerino y del equipo. Eso nos genera bastante confianza”.

Finalmente, el atacante manudo aseguró que este tipo de enfrentamientos son una oportunidad para seguir creciendo.

“Estos partidos son los que a todos nos gusta jugar. Nos ayudan a mejorar y a demostrar nuestro nivel. Daré lo mejor de mí para seguir en buen ritmo y ayudar al equipo”, concluyó.