Kenneth Vargas y su festejo del gol que va más allá de un desahogo

Minuto 9. Ronaldo Cisneros corre por la banda derecha, centro claro para Kenneth Vargas, quien sin marca alguna, define para el primer gol de Alajuelense ante Cartaginés en el vital triunfo justo comenzando la primera vuelta del torneo.

Kenneth Vargas marcó así su primer gol con la Liga, después de seis partidos con los rojinegros y varias críticas a cuestas.

El delantero se llevó las dos manos al rostro, como en oración, lo que hacía cree que era en disculpa a la afición.

Ya en zona mixta y con más calma, el ariete explicó a los medios presentes que su gesto va más allá.

“No, no el mensaje más que todo era porque tenemos un compañero en una situación difícil entonces era para dedicárselo a él. Él ya sabe que es para él entonces es por eso y al final bastante motivado bastante feliz creo que siempre lindo hacer goles y ayudar al equipo y nada, bastante contento”, declaró a Teletica Radio.

“Huevito” destacó que el gol es un aliciente para el trabajo que viene realizando en cancha, pese a que no había podido celebrar.

“Sí, yo trabajo todos los días para eso. Creo que el esfuerzo en la cancha se nota siempre tratando lo mejor de mí y nada, creo que tengo que responder así como respondí hoy y ya, gracias a Dios sacamos los tres puntos”, expresó.

Vargas tomó la titularidad en el equipo tras la lesión del colombiano Jeison Lucumí, por lo que goza de regularidad en el plantel dirigido por Óscar Ramírez.



