Kenneth Vargas responde con gol en medio de la polémica

El delantero de Alajuelense, Kenneth Vargas, se encargó de disipar toda polémica en su contra con el segundo tanto del triunfo de Alajuelense 2-0 ante Sporting FC.

Vargas regresaba a jugar con los rojinegros tras una ausencia por lesión y una sanción por indisciplina.

Incluso, el futbolista salió este viernes por la noche a desmentir una nueva polémica tras darse a conocer que aparentemente estuvo involucrado en un pleito en un bar de la capital, pero el propio jugador explicó que ni siquiera se encontraba en el lugar.

De ahí que su gol fue todo un alivio y lo festejó con los brazos abiertos hacia sus compañeros.

“Darle gracias a Dios por la victoria, estoy bastante contento y necesitábamos esos tres puntos para estar más tranquilos y ahora viene el clásico”, comenzó diciendo el delantero a los micrófonos de Tigo Sports.

Luego explicó cuáles fueron las claves para la importante victoria.

“Nos unimos más como grupo y hoy, la verdad, todos corrimos y metimos y eso se notó en la cancha”.

Ya sobre todo lo ocurrido alrededor de su persona, Vargas no quiso entrar en ningún detalle.

“Todo bien, perfecto, es un momento que lo necesitaba y gracias a Dios primero los tres puntos para el equipo. La celebración, todo bien, nada de qué hablar”, sentenció.

Ahora la Liga se prepara para el clásico el próximo domingo ante Saprissa.



