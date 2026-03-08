Kenneth Vargas lamenta lesión: "Cuando mejor me estaba sintiendo"
El atacante se perderá el juego ante LAFC por Concacaf.
El atacante de Alajuelense, Kenneth Vargas, lamentó la lesión que sufrió en el triunfo ante San Carlos (0-2), por la que tuvo que salir de cambio en el primer tiempo.
Esta molestia le impedirá viajar con el club a Los Ángeles para enfrentar a LAFC por la Copa de Campeones de Concacaf.
“Cuando mejor me estaba sintiendo dentro del campo me pasó lo que a ningún futbolista quiere que le pase en estos momentos tan importantes para el club.
“Solo queda apoyar y darle todos mis ánimos a mis compañeros”, publicó Vargas en sus redes.
El futbolista indicó que “ahora a poner todo en manos de Dios y pensar en la recuperación para volver lo más pronto posible. Gracias a todos por los mensajes de apoyo”.
Vargas llegó a la Liga este semestre para suplir la salida de Kenyel Mitchell.