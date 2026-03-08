Kenneth Vargas lamenta lesión: "Cuando mejor me estaba sintiendo"

El atacante de Alajuelense, Kenneth Vargas, lamentó la lesión que sufrió en el triunfo ante San Carlos (0-2), por la que tuvo que salir de cambio en el primer tiempo.

Esta molestia le impedirá viajar con el club a Los Ángeles para enfrentar a LAFC por la Copa de Campeones de Concacaf.

“Cuando mejor me estaba sintiendo dentro del campo me pasó lo que a ningún futbolista quiere que le pase en estos momentos tan importantes para el club.

“Solo queda apoyar y darle todos mis ánimos a mis compañeros”, publicó Vargas en sus redes.

El futbolista indicó que “ahora a poner todo en manos de Dios y pensar en la recuperación para volver lo más pronto posible. Gracias a todos por los mensajes de apoyo”.

Vargas llegó a la Liga este semestre para suplir la salida de Kenyel Mitchell.