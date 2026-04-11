Kenneth Vargas desmiente acusación sobre nuevo escándalo nocturno

El delantero de Alajuelense, Kenneth Vargas, salió al paso de las publicaciones en las que lo involucran con un nuevo escándalo nocturno.

En horas de la tarde, el diario La Teja dio a conocer que Vargas estuvo involucrado en un incidente en un bar de Barrio La California, sin embargo, el futbolista desmintió por completo haber estado en el lugar.

La siguiente es la publicación de Vargas en redes sociales:

Ante información difundida recientemente por el periódico La Teja y diversos rumores en redes sociales, considero necesario aclarar lo siguiente:

1. El día sábado al que se hace referencia, no estuve presente en el lugar mencionado (ni en algún otro lugar distinto a mi casa), ni tuve participación alguna en los hechos que se me intentan atribuir.

2. Soy consciente de la situación que trascendió públicamente en días anteriores; sin embargo, en esta ocasión se está utilizando mi nombre e imagen de manera incorrecta y totalmente alejada de la verdad.

En el pasado cometí errores de los cuales aprendí. Logrando recuperarme de mi lesión, quiero reiterar mi compromiso con el club y la afición, por lo que rechazo categóricamente cualquier señalamiento falso en mi contra. Sé lo que la afición espera de mí y mi compromiso con ellos no es negociable.

Agradezco el respeto y la responsabilidad al momento de compartir información.

El futbolista, que viene saliendo de una lesión, estuvo varios días fuera del primer equipo, debido a que se dieron a conocer fotografías suyas en un bar a altas horas de la noche, por lo que la Liga decidió suspenderlo.







