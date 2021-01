Jurguens Montenegro: "Mi sueño es jugar en Inglaterra"

Para Jurguens Montenegro el presente es Liga Deportiva Alajuelense, aunque no pierde de vista sus sueños profesionales.



El delantero habló previo a los 90 Minutos por la Vida luego de un periodo de vacaciones donde un viaje a los Estados Unidos despertó todo tipo de rumores.

Sin embargo, Montenegro dijo en declaraciones a Teletica Radio que fue de paseo y, de paso, renovó con la empresa que lo representa. Eso sí, no oculta que algunos clubes tienen interés en ficharlo.

“Se han acercado, me han llamado, pero de nada sirve si no hay una oferta concreta. No me desvela salir”, indicó el joven ariete, fundamental en la conquista de la 30.

Con 20 años y un futuro prometedor, Montenegro asegura que analizará con calma junto a su madre cualquier oferta que se pueda presentar.

“Si es la mejor opción trataré de aprovecharla, sé que si sigo por esta línea llegarán. Mi sueño es jugar en Inglaterra, sé que es complicado, pero no imposible, todo depende de mí.

“Todo jugador sueña con jugar en Europa, pero creo que la MLS es una buena liga y será de crecimiento para mí, aunque por ahora estoy enfocado en el torneo nacional y en el club”, concluyó.