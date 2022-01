Jurguens Montenegro: “La Liga siempre merece estar en el primer lugar”

Tras su paso por el fútbol boliviano, Jurguens Montenegro regresó a la Liga Deportiva Alajuelense con el objetivo de ganarse la confianza del técnico Albert Rudé y poder así entrar en el once estelar.

El futbolista jugó seis meses con el Bolívar, donde disputó 395 minutos en 11 partidos y anotó un gol.

“Agradecerle a Dios por la oportunidad que me da de estar nuevamente acá. Sabemos la responsabilidad que lleva este escudo y sé que tengo que hacer las cosas de la mejor manera, porque la Liga siempre merece estar en el primer lugar”, manifestó el delantero.

Montenegro describió su experiencia en el fútbol boliviano como buena, aunque no tuvo tanta oportunidad de ser titular con el equipo. Eso sí, contó que le costó adaptarse a la altura del país sudamericano.

“La primera semana me tocó muy bien. Se me complicó la segunda semana, después del primer juego casi me muero fue una de las pruebas más duras de mi vida. Pero es parte del proceso y de la vida de futbolista”, dijo.

En su última temporada con Alajuelense, Montenegro acumuló 40 encuentros y 13 anotaciones. Montenegro espera que el estilo de Albert Rudé le ayude a volver a esa cuota goleadora que tuvo con Andrés Carevic.

“Me parece genial la idea de juego y la estrategia que tiene nos puede ayudar mucho para crecer como jugadores y crecer en lo futbolístico”, agregó.

Alajuelense se enfoca en el partido que tendrá contra la Asociación Deportiva Guanacasteca del próximo sábado en el Estadio Nacional, a partir de las 5:00 p.m.