Junior Díaz "feliz" por recuperarse para fase final del torneo

El técnico de Liga Deportiva Alajuelense, Andrés Carevic, contará con la experiencia de Junior Díaz en la zaga para la recta final del campeonato.



El defensor expresó la satisfacción por cumplir los plazos establecidos de recuperación para estar de vuelta en los entrenamientos.

Díaz se realizó a inicios de setiembre una artroscopía para corregir un estiramiento del ligamento colateral interno y una rotura de menisco en su pierna izquierda.

“Estoy muy contento porque ya puedo realizar ejercicios con todo el grupo, desde hace un par de semanas vengo entrenando a full. Era una lesión de mucho cuidado y tenía que recuperarme bien, hasta el momento no he tenido nada que me impida salir de los entrenamientos”, mencionó Díaz.

Asegura que luego del diagnóstico, el objetivo era estar listo para el desenlace del campeonato.

“Gracias a Dios he venido evolucionando acorde a eso y ahora toca seguir trabajando la parte física. Estar disponible para los últimos partidos es muy importante”, añadió.

Díaz será parte de la convocatoria para el partido del próximo martes ante el San Francisco de Panamá por los cuartos de final de la Liga Concacaf.

“Queremos competir a nivel nacional a alto nivel y también afuera, es un partido al que tenemos que llegar bien, no hay excusas de nada para avanzar a la siguiente ronda”, expresó.

Observe las declaraciones completas a continuación.