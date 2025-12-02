¿Jugará Washington Ortega ante Xelajú? Esto responde Marcelo Sarvas

El asistente técnico de Liga Deportiva Alajuelense, Marcelo Sarvas, reveló que el guardameta uruguayo Washington Ortega no estará disponible para el partido de vuelta de la final de la Copa Centroamericana.​

Los manidos ya están en Guatemala, donde enfrentarán a Xelajú este miércoles a las 8 p. m. La serie marcha 1-1.​

“Washington se viene recuperando de una lesión, Byron entró en los dos partidos, hizo muy bien. El tema de Washington es más para adelante, creo que todos están bien enfocados Byron viene jugando bien y no hay ningún secreto con eso.”, comentó Sarvas.

Además, Sarvas tuvo un buen comentario sobre el desenvolvimiento de Bayron, quien ya acumula dos partidos de titular para suplir a Ortega.

Washington ha sido una de las máximas figuras de la Liga durante los últimos dos torneos, desde su arribo al club.

El arquero sufrió un desgarro en el partido contra Sporting (2-0) y se perdió el primer encuentro frente al Xelajú en casa y la visita a Cartaginés.