Jugadores manudos destacan la importancia de la Copa Centroamericana

5 de diciembre de 2023, 8:57 AM

Lo más importante es que el grupo sabe lo que se va a jugar. Tenemos una ventaja importante, pero no da para confiarnos.

No podemos perder la cabeza. Si ellos marcan un gol rápido no quiere decir que tienen el partido resuelto. Nosotras sabemos que tenemos que ir a marcar un gol para poner las cosas más cuesta arriba, pero también sabemos que no podemos ir al frente como locos.