Jugadores de Alajuelense destacan la compostura y el trabajo en equipo tras eliminar al Olimpia

Alajuelense tuvo una dura batalla ante el Olimpia y al final se dejó la serie en los penales. Los manudos buscarán ahora el tricampeonato de la Copa Centroamericana de Concacaf frente al Xelajú.

Tras el compromiso del jueves, varios referentes de la oncena rojinegra analizaron el rendimiento del equipo y destacaron los factores que los llevaron a la final.

Celso Borges

“La compostura emocional, ahí el equipo estuvo muy bien. Cuando nos metieron el gol, el grupo sabía que con un gol más se mantenía en la serie, entonces era importante reforzar ese mensaje. Después de ahí, el equipo se comportó bien, siguió jugando lo que ha venido entrenando y se mantuvo fiel al sistema.

“Yo creo que el grupo no se deja amedrentar. Si hay alguna situación mala o nos meten algún gol, podemos mantener la compostura. Uno siempre quiere ir ganando, pero cuando no es así, el equipo no pierde la cabeza, y eso es un buen síntoma”.

Alexis Gamboa

“No por nada somos los actuales bicampeones y ahora nos jugamos una gran final. Creo que el equipo viene haciendo las cosas bien, trabajando con humildad y sabiendo que no hemos ganado nada todavía. Nos quedan dos partidos importantes para lograr el tricampeonato”.

Rónald Matarrita

“Destacar también el trabajo del grupo. Creo que todos los jugadores, tanto los que estaban en el banquillo como los que estaban en el terreno de juego, aportaron su granito de arena en el momento que tuvieron que hacerlo. Esto fue esfuerzo, fue tener esa mentalidad positiva de que se podía sacar el resultado”.