Jugador de la Liga tuvo que ser traslado al hospital

El futbolista Fernando Piñar terminó en el hospital tras sufrir un trauma en su cuello, según explicó Liga Deportiva Alajuelense.

Piñar sufrió un fuerte balonazo en su garganta que lo obligó a salir de cambio al minuto 31, luego de varios minutos con molestias.

Su lugar lo tomó el defensor Santiago Van der Putten, quien volvió a la acción tras una lesión.

Fernando Piñar, Alajuelense

Sin embargo, el medio tiempo, la Liga informó que Piñar tuvo que ser trasladado al hospital para una mejor valoración, pero estable.

“El futbolista Fernando Piñar sufrió un trauma en el cuello, se encuentra estable y en buenas condiciones, se trasladó al Hospital Metropolitano para completar estudios por protocolo”, indicó el club.

Habrá que esperar si el golpe lo puede dejar al margen de los próximos partidos de los rojinegros.