Juan Carlos Rojas tiene una petición a la afición de Saprissa: “No coman cuento”

El presidente del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas, ha sido noticia este miércoles. Primero: por haber manifestado abiertamente que piensa sobre su continuidad en el puesto. Segundo: por aparecer, nuevamente, para desmentir rumores y una petición a la hinchada.

Rojas escribió, de nuevo, en su cuenta en X y especificó que algunos rumores no son ciertos.

“Ah, y por cierto, es totalmente falso el que se esté negociando con Cemex/Tigres... Vean morados, les puedo decir algo: la cantidad de chisme alrededor de Saprissa nunca me deja de sorprender. Ahora cualquiera pone lo que quiera sin ningún tipo de consecuencia, y eso no se vale”, escribió Rojas.

Y continuó: “Hace como un mes en una amplísima entrevista de 2 horas que di en 120 minutos dije que no estábamos cerrados a traer un nuevo socio con miras a hacer un estadio nuevo y lo que eso implica en cuanto a inversión. Pero esto que ahora se está diciendo les digo con absoluta propiedad que es falso, y lo que les pido a los morados es que no coman cuento de fuentes poco confiables. Calma, las cosas se vendrán aclarando con el pasar del tiempo! Y sepan que, cualquiera que sea mi decisión, siempre he tenido y tendré lo mejor para Saprissa como único y absoluto objetivo”.