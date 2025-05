¿Joshua Navarro ya firmó con Herediano? Esto asegura Óscar Ramírez

Comenzó el ambiente previo a la gran final entre Alajuelense y Herediano y como ha sido costumbre en los últimos tiempos ya hay un nombre en la palestra de ambos equipos.

Se trata del extremo izquierdo Joshua Navarro, actual jugador de Alajuelense y que según se rumora ya tendría todo amarrado y sería nuevo jugador del Herediano.

Incluso, en conferencia de prensa este viernes el técnico Jafet Soto explicó lo siguiente:

“No, no es solo que me interesaba, es que ya es jugador del Herediano. Ya está firmado.

-¿Podemos saber quién es? (repregunta el periodista) "Después…”

¿Pero sí ha jugado? (otra repregunta) “Sí, claro que ha jugado estas instancias finales…”

Pese a que no se reveló el nombre, el técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez fue consultado abiertamente sobre la condición de Joshua Navarro y si ya había firmado con los rojiamarillos, algo que Ramírez no desmintió.

“Con Joshua, pues yo he hablado con él sobre este tema, y creo que me he encontrado con un muchacho con unos valores increíbles y eso pues me da para pensar en cosas, como le explico, con valores. Tal vez la palabra es muy importante, yo estoy muy contento con la participación de él, y estoy esperando lo mejor de él”, explicó el estratega.