Joseph Joseph no le hizo caso a recomendación de Óscar Ramírez

Joseph Joseph, presidente de la Liga y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, no le hizo caso a la expresa recomendación que había hecho el propio técnico rojinegro Óscar Ramírez sobre la votación del nuevo director deportivo de la Fedefútbol

Óscar había recomendado que el nuevo director debía ser González, como al final terminó ocurriendo, pero curioso que el voto de Joseph Joseph, propio presidente del club,﻿ no fue para González, fue para el argentino Hermes Desio.

"El desenlace es que escogimos a Ronald, más allá de si fue unánime o no, si votamos cinco, tres... es un tema de que Ronald es nuestro director de selecciones nacionales", dijo Osael Maroto, sin revelar cómo quedó la votación.

Sin embargo, Teletica.com confirmó que la votación quedó cuatro para Ronald, tres para Catalina y uno para Desio, el de Joseph Joseph.

¿Qué había dicho El Macho?

"Es un momento oportuno y ya tenemos que sentar base, ya hemos experimentado con otras nacionalidades y hemos descuidado lo criollo. Escuché que por ahí anda Ronald González, él estu﻿vo en el Mundial de Italia 90, estuvo todo el proceso, sabe lo que es una eliminatoria, sabe cómo se juega esto, dirigió la Sub-20, cuarto lugar en el mundo, no sé cuál es el cuestionamiento hacia él, se dice que en lo administrativo, pero se le puede poner a alguien a la par, hay espacio, tiempo para eso, pero necesitamos la organización", comentó Ramírez.



Y agregó: "Es un tema que ya está bueno, ya la gente seria que se pongan a volver a lo criollo, que somos los que conocemos acá. No sé ese cuestionamiento a Ronald en lo administrativo si eso es ir a manejar salarios y organigramas. Ya está bueno, se experimentó, no funcionó y seguimos... me parece a mí. Disculpen, ya es hora de aterrizar y darle al espacio a lo criollo".

Además, el Macho había calificado a González como "la persona más adecuada que hay en este momento".

﻿“Viene una nacionalidad, trae su grupo, lo mete, no pasa nada, viene otra nacionalidad, no pasa nada, y gente nuestra que está capacitada... tal vez en este caso hay un espacio importante para que alguien lo pueda ayudar al tema administrativo, pero eso es un tema de papeleo, qué se yo... pero tema de cancha, de metodología, Ronald está claro y está preparado para eso".

En su respuesta tras empatar 2-2 ante Liberia, el estratega rojinegro enfatizó: "Disculpen que lo diga así, gente que no ha tenido esos procesos, de esas vivencias y no quiero decir que no estén preparados, pero esa esa la esencia y en esto es en liga menor donde hay que ir a buscar los chiquitos, a los entrenadores también hay que darle capacitación".



Al final, el grueso del Comité sí escuchó no solo a Ramírez si no a muchas voces del fútbol tico y le dieron el puesto a Ronald.